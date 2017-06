Rivera "Donnarumma? Io prendevo 70 mln"

ROMA, 28 GIU - "Donnarumma? Oggi i tempi sono diversi rispetto a quando giocavo, io non avevo procuratori e i rapporti erano diretti con la società, eravamo 'proprietà della società'. Io ho sempre fatto tutto da solo, a 17 anni facevo già da me, ogni anno discutevo l'ingaggio dell'anno successivo. Il mio guadagno massimo? Quando stava per smettere, alla fine degli anni Settanta, prendevo circa 70 milioni di lire. Che ora prendono in cinque minuti..." Così Gianni Rivera, ex stella del Milan e della Nazionale italiana, oggi al programma di Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora".