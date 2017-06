Salvini "Donnarumma? Non lo riprenderei"

ROMA, 28 GIU - "Donnarumma? Sono in difficoltà se augurarmi che lui rimanga al Milan. Il giocatore è valido però uno che ha avuto il tentennamento, vado non vado, firmo o non firmo, non so se mi piacerebbe ancora con la maglia del Milan, devo esser onesto fino in fondo. La coerenza per me viene prima". A dirlo è Matteo Salvini, leader della Lega Nord, intervenuto a "Un Giorno da Pecora" su Radio Rai 1. Quindi lei non lo terrebbe? "Se non ha voglia no - risponde - chi ti costringe? E' stato zitto per una settimana, in mano a quell'improbabile tizio che mercanteggia uomini in cambio di milioni..." Si riferisce a Mino Raiola..."Mercanteggia uomini in cambio di milioni. E' il suo lavoro di procuratore calcistico mi sembra, no?". Quindi Donnarumma si o no al Milan? "Se mi dici una volta no, per me è chiusa. E' come in politica - ha concluso Salvini - chi mi frega una volta non mi frega più".