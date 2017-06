Roma: ufficiale Karsdorp, costo 14+5 mln

ROMA, 28 GIU - Rick Karsdorp è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Dopo le visite mediche svolte ieri è arrivato oggi il comunicato della società giallorossa con cui si sottolinea che è stato "sottoscritto col Feyenoord il contratto per l'acquisizione a titolo definitivo" del terzino olandese, "a fronte di un corrispettivo fisso di 14 milioni, e variabile, fino a un massimo di 5 milioni di euro". Il calciatore classe '95 ha firmato un contratto fino al 2022. "Andare alla Roma è un grande passo per me - ha dichiarato Karsdorp nella sua prima intervista in giallorosso -. Arrivo qui con grande voglia e entusiasmo di giocare e di realizzare i miei sogni. So che ho ancora ampi margini di miglioramento e spero di mostrarli qui". "Nonostante la giovane età, Karsdorp ha già messo in luce le sue qualità - le parole del ds Monchi -. Siamo felici di poter contare sulle sue prestazioni e siamo certi che le sue caratteristiche si sposeranno con l'idea di gioco di Eusebio Di Francesco".