Baccaglini, il closing è vicino

PALERMO, 28 GIU - "Spero che al più presto mi possiate chiamare patron e nel dirlo non nascondo l'emozione. Per quanto riguarda il nuovo mister Bruno Tedino posso dire che è molto preparato, una sorta di database umano, sa dove andare a pescare il calciatore giusto". Lo ha detto il presidente del Palermo, Paul Baccaglini, ai microfoni di Tgr Sicilia. "Cercheremo il viso o il cognome di un calciatore importante che possa essere un uomo che rappresenti al meglio il Palermo, chissà che non sia già nella nostra rosa. Zamparini - ha proseguito - ha avuto un ruolo importante in questa società, valorizzeremo il lavoro che ha svolto in questi anni. Con lui manterrò sempre un ottimo rapporto interpersonale ma non societario, tutto si fermerà lì".