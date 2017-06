Inter, presentata divisa da trasferta

MILANO, 28 GIU - Maglietta bianca con le maniche azzurre e nere sfumate, pantaloncini e calzettoni bianchi: l'Inter presenta la divisa Away per la prossima stagione. Sono stati seguiti "i dettami dello stile e dell'eleganza milanese e sfruttando la tecnologia Aeroswift", si legge sul sito del club nerazzurro. La maglia ha il un girocollo tondo con dettagli neri, con la scritta 'nerazzurri' in bianco all'interno del colletto. Il tessuto nell'area della spalla sinistra davanti è azzurro, diventando più scuro e fitto sul retro, grigio invece quello della manica destra.