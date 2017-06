Galli, teniamoci stretti i Della Valle

FIRENZE, 28 GIU - I Della Valle? "Io me li tengo molto stretti. Basta vedere cosa sta succedendo in Italia: nessuna società passa di mano a un imprenditore italiano, passano tutte a società e fondi stranieri; come tifoso mi piacerebbe poter lottare per traguardi ambiziosi. Bisogna tenere i piedi per terra, e tenerceli stretti, perché nessuna famiglia in Italia ha il potenziale economico dei Della Valle". Lo ha detto l' ex portiere viola e della Nazionale Giovanni Galli, oggi a Palazzo Vecchio a Firenze, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla disponibilità della famiglia Della Valle a cedere la squadra viola. "Mi posso aggregare anch'io a Leonardo Pieraccioni, che ha detto che se c'e' da rompere il salvadanaio si rompe il salvadanaio. Altro non posso fare" - ha concluso Galli."oggi chi vuol rimanere, è ben accetto; chi ha il minimo dubbio, è bene che si tolga di torno".