Udinese, prima amichevole con l'Hannover

UDINE, 28 GIU - L'Udinese chiuderà il ritiro in Carinzia con un'amichevole a Sankt Veit il 30 luglio, contro l'Hannover 96. La prima avversaria internazionale delle gare di preparazione precampionato dell'Udinese 2017/2018 è stata ufficializzata oggi dal club friulano. La gara con l'Hannover 96, reduce dalla promozione in Bundesliga dopo appena un anno nella serie cadetta chiuso al secondo posto dietro lo Stoccarda, si giocherà alle 17 alla Jacques Lemans Arena. Nel frattempo l'Udinese ha ufficializzato anche alcune operazioni di mercato in uscita. In prestito a titolo temporaneo sono stati ceduti in prestito fino al 30 giugno 2018 il centrocampista brasiliano Lucas Evangelista all'Estoril Praia e l'attaccante bulgaro Antonio Vutov al Levski Sofia. Ceduto a titolo definitivo al Cittadella invece il difensore Agostino Camigliano.