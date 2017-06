Juve: battesimo nuova sede con il Cda

TORINO, 27 GIU - Battesimo per la nuova sede della Juventus. L'ex palazzina della Continassa, nella 'cittadella' bianconera che sarà inaugurata ufficialmente tra qualche settimana, ha ospitato per la prima volta una riunione del Consiglio di amministrazione. A luglio si dovrebbero spostare nei nuovi uffici i dipendenti della società, ma la prima squadra della Juventus continuerà per un po' ancora ad allenarsi a Vinovo, nell'attesa che vengano completati i lavori del JVillage bianconero.