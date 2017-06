Palermo,'tutto in regola per iscrizione'

PALERMO, 27 GIU - "Ribadiamo che tutta la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato è in perfetta regola con tutte le prescrizioni previste e che perciò non c'è nulla da temere". Lo dice in una nota il Palermo che smentisce ogni notizia su un possibile ritardo nell'iscrizione al campionato di Serie B e su eventuali penalizzazioni. La nota è firmata dal proprietario della società, Maurizio Zamparini. Sarà proprio l'ex presidente a formalizzare l'iscrizione in attesa del closing.