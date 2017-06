Cairo, 'Sirigu prima scelta per Torino'

TORINO, 27 GIU - Salvatore Sirigu ha firmato il contratto con il Torino. L'ultimo tassello dell'operazione che ha portato l'ex portiere del Psg al club granata è l'ufficialità data oggi pomeriggio dalla società. "Sirigu - afferma Urbano Cairo, presidente del Torino - è un portiere di caratura internazionale, con una notevole esperienza nelle competizioni europee e mondiali e un invidiabile palmares. Per noi rappresentava la prima scelta: essere riusciti a ingaggiarlo e metterlo a disposizione del tecnico Mihajlovic è quindi motivo di grande soddisfazione". Un'altra operazione di mercato del Torino è in dirittura d'arrivo: è praticamente fatta per Paletta, manca solo l'annuncio. L'ex difensore del Milan dovrebbe firmare un triennale.