Ecco il francobollo Juventus Legend

ROMA, 27 GIU - "La Juventus è diventata leggenda. La conquista del sesto scudetto consecutivo è un'impresa mai riuscita a nessuno in Italia ed è testimonianza di una continuità di risultati e di successi che ci ha visti trionfare anche in Coppa Italia, per la terza volta consecutiva, altro record assoluto". Così scrive il presidente della Juventus Andrea Agnelli nella presentazione del nuovo francobollo italiano per lo scudetto bianconero. Il previsto valore postale commemorativo da 95 centesimi, che sarà emesso il primo luglio, non ha il nome della squadra ma solo il numero 6 accompagnato dalla parola "Legend". Il nome Juventus, invece, compare nel bordo del foglietto di sei esemplari in cui è stata suddivisa la stampa del francobollo. Foglietto e francobolli vedono la predominanza dei colori bianco e nero. La tiratura sarà di 2.100.000 esemplari (350mila foglietti da sei). Il bozzetto è opera della ditta filatelica torinese Bolaffi; l'annullo speciale del primo giorno di emissione sarà ovviamente applicato a Torino.