Il Bologna ufficializza De Maio

ROMA, 27 GIU - Il Bologna ufficializza l'acquisto del francese Sebastien De Maio, 30 anni, arrivato dall'Anderlecht. Dopo il costaricano Gonzalez, è dunque un difensore anche il secondo rinforzo per la squadra di Donadoni. De Maio ha già giocato a lungo in Italia, a Brescia, Frosinone, Genoa, mentre lo scorso anno è stato in prestito dalla società belga alla Fiorentina.