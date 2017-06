La ex di Eto'o, mia figlia lo reclama

CAGLIARI, 27 GIU - Nuovo capitolo della storia del gigante dello sport, nonché ambasciatore Unicef, e di sua figlia. Il padre è Samuel Eto'o, attaccante del Barcellona, dell'Inter, ora in Turchia con l'Antalyaspor. La ragazzina è nata 15 anni fa dalla relazione tra il campione e Anna Barranca, sarda originaria di Iglesias, quando il calciatore militava nel Maiorca e lei lavorava in Spagna. La donna vive oggi una doppia difficoltà: economica, per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da parte di Eto'o, ma soprattutto emotiva, per gli effetti negativi, psicologici e fisici, che la figlia adolescente sta vivendo a causa dell'assenza totale del padre. "Vorrei cercare una soluzione il più possibile pacifica con il mio ex compagno per il bene di nostra figlia - spiega la donna all'Ansa - Un accordo per trovare un equilibrio esistenziale per tutti noi". Un incontro, dice, potrebbe essere utile a rasserenare la ragazzina.