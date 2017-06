Ferrero, primo obiettivo è la salvezza

ROMA, 27 GIU - "Giampaolo avrà una squadra da Sampdoria, una buona formazione, ma non lotteremo certo per lo scudetto: punteremo prima di tutto alla salvezza e poi si vedrà dove arriveremo". Lo ha detto a Radio Crc Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. "Per Skriniar all'Inter è fatta - ha fatto poi sapere - Di cifre, però, non parlo. Muriel alla Lazio invece non è vero: non so dove andrà, ma non alla Lazio, è un'invenzione dei giornalisti. Al Napoli non ho chiesto Zapata, ma solo Chiriches: se De Laurentiis ce lo desse in prestito o al prezzo giusto, saremmo felici. Bruno Fernandes è stato ceduto, ma abbiamo individuato un degno sostituto. Stiamo lavorando su tre profili: Ilicic, per esempio, se abbassano il prezzo, lo prendo". Infine, su diritti tv e canale della Lega: "Stiamo lavorando, aspettiamo la prossima gara e vedremo le risposte. Noi stiamo mettendo le basi per camminare per conto nostro, ma vogliamo rispettare il nostro broker, aspettare che ci proponga un'altra gara, c'è ancora un anno di tempo".