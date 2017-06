Inter: Cda decide budget previsionale

ROMA, 27 GIU - È iniziato nella sede dell'Inter il Consiglio di amministrazione del club nerazzurro, di Inter Brand e Inter Communication, nel quale sarà fissato il budget previsionale per la prossima stagione per rispettare gli adempimenti della Figc. In conference call dalla Cina, anche il proprietario dell'Inter Zhang Jindong. Si sta definendo, intanto, un nuovo accordo finanziario di co-branding: il marchio "Inter" potrà essere sfruttato da alcune aziende cinesi per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.