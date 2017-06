Arbitri: sabato organici per il 2017/'18

ROMA, 27 GIU - Sabato 1/o luglio si terrà la riunione del Comitato nazionale dell'Associazione italiana arbitri per la definizione degli organici della stagione 2017/'18. Lo rende noto la Figc con un comunicato stampa. Alle 14, si aggiunge, in Federazione verranno presentate le "risultanze dell'annata sportiva appena conclusasi e dei nuovi organici nazionali. Oltre al presidente dell'Aia Marcello Nicchi e al vice Narciso Pisacreta, saranno presenti i componenti del Comitato nazionale e i responsabili degli organi tecnici nazionali in carica nella stagione 2016/'17".