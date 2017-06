Calcio, ds Palermo,vogliamo tornare in A

PALERMO, 27 GIU - "E' un grandissimo onore essere in questa veste qui a Palermo in una società di grande tradizione, città straordinaria per storia e bellezza. La cosa che conterà sarà quella di fare bene e portare il Palermo nella posizione che merita nel calcio nazionale, questo è l'obiettivo che tutti dovremo avere e che abbiamo". Lo ha detto il direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo, presentato oggi allo stadio Renzo Barbera. "Dobbiamo riportare il Palermo in serie A - ha spiegato - possiamo garantire il massimo impegno e la massima professionalità, per me e per il tecnico è un'occasione personale davvero importante ma noi veniamo dopo il Palermo. Sappiamo cosa è questa città e ci avviciniamo a questa avventura con umiltà, sapendo di essere arrivati qui dopo una grande gavetta e quindi lavorare a Palermo sarà un'occasione indimenticabile". A Palermo arrivano anche il segretario generale Gianni Francavilla e il nuovo team manager Vincenzo Todaro.