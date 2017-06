Mirabelli, Donnarumma? Vorrei lieto fine

ROMA, 27 GIU - "Non è un affare di Stato, e neanche una trattativa, quindi vorremmo fosse una favola a lieto fine; siamo fiduciosi". Così il ds del Milan Massimiliano Mirabelli sulla questione del rinnovo di Gianluigi Donnarumma, tema affrontato ieri sera in un vertice con l'ad rossonero Marco Fassone e l'allenatore Vincenzo Montella, che nei giorni scorsi ha incontrato la famiglia del portiere 18enne. "Ho un ottimo rapporto con la famiglia - ha raccontato il tecnico, intervistato da Sky dopo la riunione con i dirigenti - Hanno saputo che ero a Castellammare e mi hanno invitato a bere un caffè. La signora Marinella lo fa molto buono. Donnarumma resta? Non dipende dal Milan, né da me. Il ragazzo sta riflettendo ed è giusto che rifletta con il suo entourage. La società aspetta, lui merita tutto il tempo necessario, ma fino ad un certo punto, per poter scegliere la soluzione migliore per lui. Noi ci auguriamo che possa decidere per il meglio, per il Milan. Siamo in attesa, quello del portiere è un ruolo importante".