Golf,Vialli e Mauro Pro Am contro la Sla

TORINO, 26 GIU - Ha raccolto 170 mila euro per la ricerca contro la Sla la Vialli e Mauro Golf Club. Giunta alla 14/esima edizione, la storica Pro Am della Fondazione Vialli e Mauro si è svolta presso il Golf Club Villa Carolina, tra le colline del Monferrato. Ad aggiudicarsi il trofeo, con 141 colpi, è stato il team composto da Alessandro Bonan insieme al campione golfista Stuart Manley e da Augusto e Bianca Passadore. A sfidarsi con loro sul green campioni del calcio di ieri e di oggi tra cui Alessio Tacchinardi, Christian Panucci e Michele Paramatti, e nomi d'eccellenza del golf, come Cabrera Bello e Stephen Gallacher. Il premio 'Buca 14' è andato a Nino Bertasio, il 'Giovane Promessa' al 17enne Pier Francesco del Col del Royal Park I Roveri. Con la Pro Am di oggi, i fondi raccolti dalla Fondazione Vialli e Mauro e destinati alla ricerca hanno superato l'1,8 milioni di euro.