U.21,Di Biagio,'Caldara in forte dubbio'

ROMA, 26 GIU - "Caldara ha fatto solo una parte dell'allenamento. E' in forte dubbio, vedremo domattina nella rifinitura se impiegarlo o no, ma in ogni caso la precedenza va alla salute del giocatore". Lo ha detto il selezionatore dell'Under 21, Gigi Di Biagio, alla vigilia della sfida con la Spagna per la semifinale dell'Europeo di categoria. "Per il resto stanno tutti bene. Certo Conti e Berardi (entrambi fuori causa, ndr) era meglio averli, ma va bene anche così. I sostituti sono all'altezza. Ho sempre detto di avere 23 giocatori che possono essere tutti titolari".