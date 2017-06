Donnarumma, penso solo a Italia under 21

ROMA, 26 GIU - ''Ci tenevo a venire in conferenza per dimostrare che sono sereno e che sto pensando solo alla gara di domani, mi dispiace di questo putiferio. Al mio futuro penserò dopo la nazionale, ora pensiamo solo alla partita di domani'': così Gianluigi Donnarumma durante la conferenza stampa della vigilia della semifinale dell'Europeo U21 risponde a chi gli chiede del suo futuro. ''Sono tranquillo - ha aggiunto - sono qui per pensare alla nazionale e vincere questo Europeo. I social? Io li uso per passare un po' di tempo''.