Figc: penalità 2 punti se salari tardano

ROMA, 26 GIU - Il consiglio federale della Figc ha approvato all'unanimità l'aumento da 1 a 2 punti della penalizzazione in classifica nei campionati professionistici, in caso di mancato o ritardato pagamento degli stipendi dovuti ai tesserati, delle relative ritenute fiscali e dei contributi previdenziali a partire dalla stagione 2017/2018: "E' un provvedimento che farà passare la voglia a qualcuno di non comportarsi secondo legge", ha evidenziato il presidente federale, Carlo Tavecchio.