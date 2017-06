Figc: approvato il bilancio 2016

ROMA, 26 GIU - Il Consiglio della Figc ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2016, che presenta un risultato positivo di esercizio pari a 5,9 milioni di euro. Il valore della produzione, illustrato dal dg della Federcalcio Michele Uva, registra un incremento di 18,6 milioni di euro, legato, in via prevalente, al posizionamento della Nazionale A al campionato europeo Uefa 2016 all'organizzazione delle due finali di Champions League maschile e femminile e agli introiti relativi alle quote degli associati con particolare riferimento alle sanzioni degli organi della giustizia sportiva. Per quanto riguarda i costi di produzione, rispetto al 2015 aumenta da 24,3 a 34,5 milioni di euro il Mol (Margine operativo lordo), mentre il risultato operativo e il risultato ante imposte sono pari a 21,1 milioni di euro rispetto ai 17 milioni dell'esercizio 2015.