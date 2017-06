Europei U21, Italia sfavorita con Spagna

ROMA, 26 GIU - Serve un'Italia da impresa contro la Spagna, nella semifinale dell'Europeo Under 21 di domani a Cracovia. Il giudizio dei bookmaker è netto: iberici grandi favoriti, la loro vittoria si gioca a 1,70. Pesante la quota sull'Italia, data a 5,00 per il successo: una valutazione sulla quale influisce la miglior condizione degli spagnoli ma anche le pesanti assenze degli azzurri, che non potranno contare sugli squalificati Berardi e Conti. Quota 3,75 sul pareggio, che rimanderebbe tutto ai tempi supplementari. Le distanze si riducono nelle scommesse sul passaggio del turno: Furie Rosse ancora favorite, a 1,40, gli azzurri in finale sono invece a 2,80. Con Berardi squalificato Gigi Di Biagio potrebbe ridare spazio in attacco ad Andrea Petagna, rimasto fuori dai titolari contro la Germania: il bomber dell'Atalanta è tra i favoriti degli azzurrini per andare a segno. La sua seconda rete in questo Europeo è data a 3,50, così come quella di Federico Bernardeschi, match winner contro i tedeschi.