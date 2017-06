Palermo: ritiro dal 12 luglio in Austria

ROMA, 26 GIU - Il Palermo torna a Bad Kleinkirchheim. La squadra allenata da Bruno Tedino si radunerà in Friuli mercoledì 12 luglio e si trasferirà in Carinzia per iniziare, nella giornata successiva, la preparazione in vista della nuova stagione. I rosanero rimarranno in Austria fino a domenica 23 luglio per poi rientrare a Palermo.