Fondazione Messi,non dichiarati 10 mln

MADRID, 26 GIU - Secondo il quotidiano di Madrid Abc, la Fondazione Messi per l'aiuto ai minori in difficoltà non avrebbe dichiarato alle autorità fiscali di Spagna e Argentina, i Paesi in cui opera, circa 10 milioni di euro di donazioni ricevute fra il 2007 e il 2015. La non contabilizzazione delle donazioni, afferma il quotidiano, non permetterebbe di verificare se questi soldi sono andati effettivamente ai destinatari dell'attività filantropica della Fondazione. Alcune fonti citate da Abc affermano che la ong fondata dalla star argentina del Barcellona Leo Messi avrebbe potuto servire come 'ombrello' per altre attività della famiglia del giocatore. Le informazioni di Abc sono pubblicate mentre l'attenzione dei media è rivolta alle accuse di frode fiscale per 14,7 milioni della procura di Madrid contro la star portoghese del Real Madrid Cristiano Ronaldo.