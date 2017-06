Morto il padre di Jose Mourinho

LISBONA, 26 GIU - E' morto all'età di 79 anni Felix Mourinho, padre dell'allenatore del Manchester United Josè ed ex portiere. La notizia del decesso, avvenuto ieri, è stata data oggi senza altri particolari dal Vitoria Setubal, il club di cui Felix Mourinho è stato allenatore e poi direttore sportivo. Col Vitoria Felix Mourinho ha vinto nel 1965 la Coppa di Portogallo battendo in finale il Benfica per 3-1. Ha vestito solo una volta la maglia della nazionale portoghese, nel 1972. Josè Mourinho ha postato sul suo profilo Instagram una foto in bianco e nero di lui da ragazzo insieme al padre, senza alcun commento. I funerali di Felix Mourinho verranno celebrati domani a Setubal.