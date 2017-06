De Biasi, mio successore sarà italiano

ROMA, 26 GIU - Radiomercato parla di Pippo Inzaghi come prossimo ct dell'Albania al posto di Gianni De Biasi appena dimessosi. Quest'ultimo, intervenendo a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, non può confermarlo ma lascia intendere che le voci siano fondate. "C'è effettivamente una rosa ristretta di tre o quattro nomi - spiega il tecnico - Sono italiani o di origine italiana e un nome in pole position c'è, ma non posso dirlo. Il candidato che cercano è un allenatore non giovanissimo, con un po' d'esperienza, e così sto già dicendo molto...". A De Biasi viene poi chiesto il motivo delle sue recenti dimissioni. "Come in tutte le cose della vita - risponde - ci sono un inizio e una fine: io ho avuto la sensazione che era il momento di chiudere lì, dopo un'esperienza lunghissima di cinque anni e mezzo. Per quanto riguarda il mio futuro, non avevo situazioni aperte fino a ieri, quando ne è spuntata una dall'estero e abbastanza lontano. Giovedì avrò un incontro, vedremo".