Raiola, dopo l'Europeo vediamo il Milan

ROMA, 26 GIU - "Dopo l'Europeo incontriamo il Milan": si aggiunge un nuovo capitolo al giallo social del caso di mercato dell'estate, quello di Donnarumma. Con un tweet nella notte, è Mino Raiola, agente del portiere rossonero, a fare il punto. "Tra me e Gigio tweet di amicizia. Dopo l'Europeo incontriamo il Milan. Adesso importante la nazionale", scrive Raiola, accusato dai tifosi di aver 'orientato' la scelta del giocatore di non rinnovare. Ieri Donnarumma aveva prima inviato un messaggio di amicizia al suo procuratore contro le voci di rottura ("con Raiola ieri oggi e domani"), poi parlato di un nuovo incontro con la società per discutere del rinnovo, e infine aveva annunciato di voler chiudere i suoi profili social in quanto hackerati. Il messaggio di Raiola sul nuovo incontro dopo l'Europeo Under 21 è successivo alla seguenza del giocatore.