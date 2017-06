Oriali, Italia pronta per la Spagna

ROMA, 26 GIU - Under 21 e Nazionale di Ventura si faranno "trovare pronte" agli appuntamenti con la Spagna. Lo ha detto Gabriele Oriali, team manager azzurro e in questi giorni capospedizione agli Europei Under 21 in Polonia. "Sì, sta tornando l'amore per gli azzurri - ha detto Oriali intervenendo a Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1 - Mi ricorda quel che accadde l'anno scorso agli Europei: partiti con scetticismo, match dopo match stiamo riconquistando i tifosi e questo ci fa un gran piacere". Domani in semifinale la Nazionale di Di Biagio incontra la Spagna, la stessa maglia che incrocerà la strada degli azzurri di Ventura il 2 settembre a Madrid nella partita decisiva per la qualificazione al Mondiale 2018. "Domani - osserva Oriali - incontreremo la favorita del torneo, che avrà anche un giorno in più di riposo: sulla formula del torneo, infatti, ci sarebbe qualcosa da dire. Alla sfida del 2 settembre a Madrid arriveremo a stagione appena cominciata: speriamo di sfatare la cosa, ma ci faremo trovare pronti".