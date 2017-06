Confederations: Germania-Camerun 3-1

ROMA, 25 GIU - La Germania si è qualificata per le semifinali della Confederations Cup vincendo il gruppo B grazie al successo di oggi per 3-1 (0-0) sul Camerun in un match giocato a Sochi. Le reti sono state segnate da Demirbay al 3' st, Werner al 21' st e al 36' st e Aboubakar al 33' st. Giovedì prossimo a Sochi i tedeschi affronteranno il Messico nella seconda semifinale.