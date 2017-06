U21: Pellegrini, Spagna? E' gara secca..

ROMA, 25 GIU - "Siamo concentrati, faremo del nostro meglio come contro la Germania. E' una partita secca quindi potrebbe succedere di tutto. Ci sono stelle internazionali come Asensio e Saul quindi sappiamo sarà non sarà facile". Lorenzo Pellegrini è una delle stelle dell'Under21 che si sta giocando l'Europeo in Polonia e dopo la qualificazione alla semifinale continentale non si accontenta: "Vincere è sempre bello ma farlo con questa squadra, ma soprattutto con questo gruppo sarebbe qualcosa di eccezionale", dice al sito dell'Uefa. "Questo Europeo è importantissimo per me, per la mia crescita - aggiunge il giocatore del Sassuolo in predicato di tornare alla Roma - perchè ci sono giocatori molto forti con cui posso confrontarmi. Confrontarsi a livello europeo con altri giocatori e altre realtà è fondamentale per la crescita di un ragazzo giovane. Penso sia il massimo". Modelli? "Mi piacciono tanto De Rossi e Pogba".