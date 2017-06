Locatelli, "Donnarumma? Grande maturità"

ROMA, 25 GIU - "Donnarumma? E' un grandissimo giocatore e una grande persona: sa gestire al meglio le cose e ha mostrato una maturità incredibile per la sua età. Non entro nei particolari, gli auguro di fare la scelta migliore e spero resti nel Milan. Ma sarà scelta sua". Arriva dal compagno di squadra del Milan (e di Under 21), Manuel Locatelli, l'elogio spassionato per Gigio Donnarumma, al centro del mercato dopo il suo 'no' al rinnovo del contratto in rossonero.