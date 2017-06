Europei U21: Locatelli, Spagna si batte

ROMA, 25 GIU - "Con la Repubblica Ceca abbiamo fatto passo falso, ma ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti cosa: c'è stata una grande reazione, vittoria meritata. Siamo un gruppo di persone forti, ora ci vuole equilibrio per affrontare la Spagna: la possiamo battere". Manuel Locatelli si fa portavoce dell'entusiasmo in casa dell'Under21: dopo il successo sulla Germania (complice però la vittoria della Danimarca) che ha fatto staccare il passa per la semifinale europea, la nazionale di Gigi Di Biagio si prepara alla sfida con le Furie Rosse martedì. "La Spagna si può battere - ribadisce il centrocampista del Milan - siamo forti e abbiamo le carte in regola per arrivare fino in fondo e dire la nostra". Dopo il ko con i cechi gli Azzurrini erano stati messi sotto accusa. Le critiche vanno bene e le abbiamo accettate - aggiunge - Ci è stato detto che eravamo dei viziati, ma questo non c'entra nulla perchè quello che succede nello spogliatoio lo sappiamo solo noi. Ma adesso c'è la semifinale e pensiamo solo a quella".