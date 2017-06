Donnarumma "Con Raiola ieri,oggi,domani"

MILANO, 25 GIU - ''Donnarumma e Raiola. Ieri, oggi e domani''. Con un tweet il portiere del Milan e della Nazionale, al centro di una estenuante trattativa per il rinnovo di contratto, smentisce ogni presunta frizione con il suo procuratore, Mino Raiola. Il cugino e collaboratore di Mino Raiola, Vincenzo, nelle scorse ore è stato a Cracovia con una visita lampo per stare vicino al portiere, impegnato in questi giorni con la Under21.