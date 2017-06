Neymar il più caro al mondo (210,7 mln)

ROMA, 25 GIU - Sorpresa: Leo Messi e C.Ronaldo non sono i giocatori più costosi del mondo. Almeno stando ad uno studio del Cies, l'Osservatorio Internazionale di Studi di Sport di Neuchtel, secondo il quale il calciatore più 'caro' della terra è Neymar con un valore di mercato di 210,7 milioni. La valutazione è basata su un algoritmo che tiene conto di diversi indicatori e che soprattutto è condizionata da un parametro fondamentale: l'età (gli altri, i minuti giocati, la scadenza di contratto, i gol fatti e il club di appartenenza). Sulla base di questi dati, C.Ronaldo non figura nemmeno nella top 10 dove, dietro a O'Ney c'è Dele Alli (155,1 milioni) e che precede il suo compagno Harry Kane (153,3 milioni). Messi è al 4/o posto (151,7 milioni) e precede Griezmann (150,3), Suárez (140,8), Pogba (134,4), Higuain (120,2), Hazard (117.2) e Dybala (115,3). Per CR7 solo un modesto 11mo posto e un valore di mercato di 112,4 milioni. primo italiano Lorenzo Insigne, 32mo e un valore di mercato di 75,7 mln.