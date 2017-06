Calcio: il Psg punta Aguero

ROMA, 25 GIU - Uno tra James Rodirguez, Bale o Aguero per il Psg. Lo scrive oggi 'Le Parisien', secondo cio il tecnico della squadra francese, Unay Emery vorrebbe un 'pezzo da novanta' là davanti per far da spalla a Edison Cavani. Oltre ai due attaccanti blancos, la 'new entry' nei sogni di di Al-Khelaïfi sarebbe rappresentata dall'argentino del City per il quale il club parigino, secondo i media, starebbe preparando un'offerta di 68 milioni. A muoversi è anche l'Arsenal di Arsene Wenger che vorrebbe sfruttare lo stop imposto dal Tas all'Atletico Madrid per 'soffiargli' Alexandre Lacazette, l'attaccante del Lione 'promesso' al Cholo Simeone ma che non potrebbe giocare fino a gennaio: i Gunners, scrive oggi il 'Mirror' sarebbero pronti a offrire 50 milioni al Lione.