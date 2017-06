Confederations: poker gol del Portogallo

ROMA, 24 GIU - Il Portogallo ha battuto la Nuova Zelanda per 4-0 in una partita del gruppo A della Confederations Cup, giocata a San Pietroburgo. Queste le reti: 33' Cristiano Ronaldo (rigore), 37' Bernardo Silva; nel st 35' Andrè Silva, 46' Nani. I portoghesi vincono il loro girone e giocheranno in semifinale mercoledì prossimo, 28 giugno, a Kazan contro la seconda classificata del gruppo B. Questa la classifica finale del girone A della Confederations Cup. Portogallo 7 3 2 1 0 7 2 Messico 7 3 2 1 0 6 4 Russia 3 3 1 0 2 3 3 Nuova Zelanda 0 3 0 0 3 1 8