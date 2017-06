Pirozzi non è più allenatore Trastevere

ROMA, 24 GIU - Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi non è più l'allenatore del Trastevere, squadra romana di serie D che nella stagione conclusa da poco ha sfiorato la promozione in Lega Pro. Pirozzi aveva temporaneamente lasciato la guida tecnica della squadra ad agosto scorso, dopo il terremoto che aveva semidistrutto la località di cui è primo cittadino, e il Trastevere era stato affidato al suo 'secondo' Aldo Gardini. Ora, con una nota via Facebook, il club comunica che "preso atto dell'oggettiva impossibilità di poter riconfermare Sergio Pirozzi a causa dei suoi noti impegni istituzionali, la conduzione tecnica per la stagione 2017-'18 sarà affidata in via ufficiale al sig. Aldo Gardini. La società è in attesa di conoscere l'eventuale disponibilità di Sergio Pirozzi di mantenere un ruolo da dirigente nel Trastevere". Quanto alla squadra e al mercato, il presidente Pierluigi Betturri ha chiesto al collega della Lazio Claudio Lotito l'attaccante Alessandro Rossi, che ha già esordito in serie A.