Agente Gabigol, Inter vuole cederlo

MILANO, 24 GIU - ''L'Inter ha intenzione di cedere in prestito Gabriel Barbosa. C'è l'interesse di club spagnoli e inglesi ma dal Porto non mi ha contattato nessuno, è una menzogna''. Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, fa il punto sulle trattative che riguardano il giovane attaccante dell'Inter. Il club nerazzurro vorrebbe cederlo in prestito, tanto che ci sarebbe già un accordo con il Las Palmas, ma il brasiliano è deciso a non lasciare Milano.