Spagna: Arbeloa si ritira

ROMA, 24 GIU - Alvaro Arbeloa, 34 anni, lascia il calcio: il difensore spagnolo lo ha annunciato dalle pagine di "Marca". "È arrivato il momento di dire basta - ha confessato al giornale sportivo - Questo calcio non è più quello che piace a me. Molti hanno provato a convincermi a continuare, perché la condizione fisica c'è ancora; ma qui è più una questione mentale. E non intendo andare in Cina o negli Stati Uniti". La carriera di Arbeloa si è snodata fra Spagna e Inghilterra, avendo giocato con Real Madrid, Deportivo, Liverpool e West Ham: ha quindi concluso la carriera nel club londinese, ma è in quello madrileno che ha lasciato il cuore, essendo stata in maglia merengue la militanza di gran lunga maggiore (e i relativi successi, tra cui due Champions League). Con la Nazionale iberica, inoltre, ha collezionato 56 presenze vincendo il Mondiale del 2010 e gli Europei del 2008 e 2012.