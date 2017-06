Fascicolo Figc dopo gli arresti a Napoli

ROMA, 23 GIU - Comparivano in foto con calciatori del Napoli i boss della movida partenopea finiti ieri in manette e per questo la Procura Figc, apprende l'Ansa, ha aperto un fascicolo. La vicenda riguarda tre imprenditori napoletani (i fratelli Gabriele, Giuseppe e Francesco Esposito), a cui è stata contestata l'elusione delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale (l'intestazione fittizia di un'agenzia di scommesse), con l'aggravante di aver agevolato gli affari di due clan della camorra. A finire sotto la lente della Procura della Federcalcio sono state le numerose foto che i tre hanno pubblicato su Facebook e altri social, in cui compaiono accanto a calciatori che indossano o hanno indossato la maglia del Napoli: da Maradona a Higuain, da Callejon a Pepe Reina e Paolo Cannavaro. Selfie scattati durante feste e cene nel corso degli ultimi anni. Circostanze che, invece, non sono oggetto delle indagini della Procura della Repubblica di Napoli, in quanto in esse non si profila alcun tipo d'illecito.