Fassone, Donnarumma? Più certezze il 3/7

ROMA, 23 GIU - "Per quanto riguarda Donnarumma, non ci sono importanti novità: siamo sempre qui in attesa, che non sarà troppo lunga, di una serie di cose. Stiamo lavorando per arrivare, al tre luglio, con qualche certezza in più". Lo ha detto l'ad del Milan Marco Fassone, a margine della finale scudetto vinta sulla Roma dagli Under 16 rossoneri a Cesena. Il dirigente ha fatto il punto sulla trattativa con il portiere, che nei giorni scorsi aveva rifiutato il rinnovo di contratto, rinviando a possibili novità per il giorno in cui la squadra si ritroverà a Milanello per l'inizio della preparazione estiva.