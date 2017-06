Fiorentina: ufficializzato Vlahovic

ROMA, 23 GIU - Mentre fra i tifosi della Fiorentina cresce il malumore per i rumor su Federico Bernardeschi e Borja Valero (a difesa di quest'ultimo è apparso oggi un altro striscione anonimo allo stadio Franchi, con un messaggio di protesta nei confronti del dg viola Pantaleo Corvino), la società ha ufficializzato l'accordo con l'Fk Partizan Belgrado per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante Dusan Vlahovic, classe 2000. Ma non essendo il giocatore ancora maggiorenne, l'accordo verrà ratificato al compimento del 18esimo anno da parte del calciatore serbo, reduce dalla conquista di Campionato e Coppa nazionale. Vlahovic è atteso a Firenze lunedì prossimo per le visite mediche e le firme sul contratto che lo legherà ai viola per 5 anni. L'attaccante, quindi, resterà un anno in prestito al Partizan al contrario del compagno di squadra, il difensore Nikola Milenkovic, il quale si aggregherà alla Fiorentina già dalla prossima stagione.