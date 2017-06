Tas: udienza a ottobre per Valcke

ROMA, 23 GIU - Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas), con sede a Losanna, ha fissato all'11 ottobre l'udienza sul ricorso d'appello presentato da Jerome Valcke, ex segretario generale della Fifa. Il 56enne dirigente francese, ricorda "L'Equipe", era stato condannato il 16 febbraio 2016 in prima istanza dalla giustizia interna della Fifa a 12 anni di sospensione da tutte le attività legate al calcio, pena poi ridotta in appello a 10 anni. E si era quindi rivolto al Tas. L'ex braccio destro di Joseph Blatter era stato sollevato dalle sue funzioni nel settembre 2015 per il coinvolgimento in una vicenda di vendite di biglietti del Mondiale 2014 e poi definitivamente licenziato nel gennaio successivo.