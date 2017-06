Catanzaro: quote sociali in vendita

ROMA, 23 GIU - Gessica Cosentino è stata nominata amministratore unico della società Catanzaro Calcio 2011 ed ha annunciato l'intenzione della sua famiglia di cedere le quote sociali, in considerazione anche delle difficoltà legate alla vicenda giudiziaria che vede coinvolti il padre e la sorella. Giuseppe e Ambra Cosentino, infatti, sono agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Palmi e condotta dalla Guardia di finanza reggina su un presunto giro di riciclaggio messo in atto da Cosentino tramite la sua azienda Gicos. Il prossimo 29 giugno, a Reggio Calabria, è in programma l'udienza davanti ai giudici del Tribunale del riesame. L'assemblea del Catanzaro, preso atto delle dimissioni di Giuseppe Cosentino dalle cariche di presidente e componente del Consiglio d'amministrazione, e di Ambra da quelle di vicepresidente e componente del Consiglio d'amministrazione - che si aggiungono alle precedenti dimissioni di Marco Pecora - ha nominato Gessica Cosentino amministratore unico.