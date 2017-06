Giunti nuovo allenatore del Perugia

PERUGIA, 23 GIU - Inizia l'era di Federico Giunti sulla panchina del Perugia. La società ha infatti ufficializzato che sarà l'ex grifone e capitano biancorosso ai tempi di Luciano Gaucci (ha giocato con i biancorossi dal 1991 al 1997) ad allenare la squadra nel prossimo campionato di B. Il Perugia ha reso noto che la conduzione della prima squadra gli sarà affidata "a partire dal 1 luglio". Con il suo approdo in biancorosso, dopo la risoluzione del contratto con Cristian Bucchi passato al Sassuolo, inizieranno le operazioni di mercato della società per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Come Bucchi anche Federico Giunti, che sarà presentato il 12 luglio, arriva a Perugia dalla Maceratese.