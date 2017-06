Sabatini, trattiamo Banega col Siviglia

MILANO, 23 GIU - "È vero che stiamo parlando con il Siviglia. Ci sono ufficialmente dei contatti tra Inter e Siviglia. È la verità. Un accordo? Stiamo lavorando su questo. Ma bisogna avere pazienza. Non si può garantire nulla in questo momento": lo dice il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini come riporta Abc Siviglia. Il club spagnolo è interessato all'acquisto di Stevan Jovetic e di Ever Banega ma Sabatini preferisce non fissare il prezzo dei due giocatori. "Nove milioni per Banega? Mi sembra poco. 18-20 mln per lui e Jovetic? Non lo so - dice - non la penso così. Possiamo parlare di molte cose, ma Banega, come Jovetic, ha un contratto con l'Inter".