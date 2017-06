Lotti a Casa Milan, incontro con Fassone

MILANO, 22 GIU - E' durata poco più di un'ora la visita a Casa Milan del ministro per lo Sport Luca Lotti che, nell'ambito del suo percorso di contatto e di conoscenza del mondo sportivo italiano, è stato ricevuto nella sede della squadra di cui è fra l'altro tifoso, dal nuovo amministratore delegato e dg rossonero, Marco Fassone. Nella "cordiale conversazione", come si legge in una nota del Milan, "sono stati toccati svariati argomenti legati al momento attuale e alle prospettive del calcio italiano in Italia e a livello internazionale. Con l'occasione il Ministro Lotti ha potuto condividere la visione e il piano strategico della nuova proprietà sviluppati per il Milan con lo scopo di riposizionare il Club rossonero nell'élite calcistica mondiale". Fassone, prosegue il comunicato, "ha espresso la totale disponibilità del Club a proporsi come partner attivo per progetti sociali ed educativi volti a diffondere e promuovere i valori positivi che lo sport porta con sé, quali rispetto, fair play e spirito di sacrificio".