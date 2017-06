Milan: Bacca niente addio, resto qui

MILANO, 22 GIU - Da giorni circolano voci di un suo possibile ritorno al Siviglia o di un trasferimento al Marsiglia, ma Carlos Bacca non sembra intenzionato a cambiare squadra. "No, resto al Milan. Ho altri tre anni di contratto e devo tornare il 5 luglio per mettermi a disposizione dell'allenatore", ha chiarito l'attaccante. "Finché il mercato è aperto escono sempre vari nomi. La stampa deve farli, però io sono contento, tranquillo, sono felice al Milan, mi sto divertendo e mi restano tre anni di contratto", ha ribadito l'attaccante colombiano, che si sta godendo le ferie in patria, "consapevole" che l'ultima non è stata la migliore stagione da quando gioca in Europa e per questo "ancor più motivato a lavorare in vista del futuro", anche perché l'estate prossima c'è il Mondiale.